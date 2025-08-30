Con un gol di Morelli nella ripresa, il Foggia batte il Sorrento 1-0 allo Zaccheria e guadagna i primi tre punti della stagione. Rossi conferma Borbei tra i pali, in difesa vanno Buttaro, Rizzo e Staver, con Panico e Winkelmann esterni di centrocampo, Garofalo, Petermann e Castorri in mezzo, e il duo D’Amico-Bevilacqua in avanti. Il Sorrento risponde schierando Harrasser in porta, davanti a lui Solcia, l’ex Carillo e Fusco; in mediana agiscono Riccardi, Cuccurullo, Franco, Cangianiello e Crecco mentre il duo d’attacco è formato da Plescia e D’Ursi.

Il Foggia prova a fare la partita, costringendo gli ospiti ad agire di rimessa. Il primo brivido lo regala però al 10’ il Sorrento con un tiro-cross che per poco non sorprende Borbei. Poco dopo, è Ricciardi a provarci dalla distanza ma conclude alto. Per vedere la prima azione pericolosa del Foggia bisogna invece attendere il 27’ quando Winkelmann conclude dalla distanza, dopo un rimpallo, ma la palla termina alta. Nella ripresa, il Foggia prova a spingere sull’acceleratore e ci prova ada fuori con Garofalo che trova pronto Harrasser. Al 68’, ancora un tiro di Garofalo viene ribattuto dal portiere sorrentino, ma stavolta sulla palla c’è Morelli che ribadisce in rete. Il Sorrento prova a rispondere ma Borbei non corre pericoli sostanziali. Finisce 1-0 allo Zaccheria, prossimo impegno per gli uomini di Delio Rossi sabato prossimo a Sorrento.