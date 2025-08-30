Il Polo Biblio-Museale di Foggia per le scuole è il titolo del nuovo ventaglio di laboratori e attività didattiche rivolte alle alunne e agli alunni delle scuole di Foggia, dall’infanzia agli istituti secondari di secondo grado. Si intensificano, dunque, le iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado promosse dalla Biblioteca “la Magna Capitana” che, nonostante la chiusura della struttura di viale Michelangelo, non ha mai smesso di erogare i propri servizi.

Organica e articolata la proposta per promuovere le attività culturali, in forma gratuita, a misura di studente, con incontri che si svolgeranno negli istituti scolastici, oppure negli spazi del Polo con la Galleria di Palazzo Dogana, in collaborazione con vari partner, tra cui l’Università di Foggia.

Diversi tra loro gli argomenti proposti: si spazia dai temi ecologici, ai laboratori teorico-pratici per i più piccoli, dagli approfondimenti musicali ai viaggi nella storia locale, per arrivare alla narrazione per immagine tra i banchi con un focus su fumetti e manga.

Non meno articolata la proposta per gli istituti secondari di secondo grado, che prevede anche laboratori sulla letteratura fantasy, sulla information literacy, per educare i ragazzi all’uso critico delle fonti, sulla filosofia, sui gruppi di lettura e sulla scrittura al femminileInformazioni e aggiornamenti sui canali social e sul portale della Biblioteca