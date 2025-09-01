L’Università di Foggia ha ottenuto un risultato di grande rilievo nell’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 2025, il principale strumento con cui lo Stato sostiene le Università italiane. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha assegnato all’Ateneo di Foggia un finanziamento complessivo pari a 61.436.277 milioni di euro, con un incremento di circa 3,5 milioni rispetto al 2024 (57.958.752). Si tratta di una crescita pari al +6%, il massimo incremento possibile previsto per quest’anno. Nell’ambito delle politiche di perequazione, previste dal modello di riparto del Fondo per il 2025, il MUR ha previsto, infatti, una clausola di salvaguardia per la quale, per tale anno, tutti gli Atenei sarebbero potuti crescere, in termini di risorse assegnate, all’interno di un intervallo (positivo) costituito da un minimo del +1% ed un massimo del +6% (per l’anno 2024 l’intervallo era invece tra il -4% e 0 e l’Università di Foggia, a differenza di una molteplicità di Atenei, non aveva subito alcuna riduzione).

Il dato assume un valore ancora più significativo se si considera che solo otto Università in tutta Italia hanno potuto beneficiare di questo aumento massimo: insieme a Foggia ci sono il Politecnico di Bari, l’Università “Parthenope” di Napoli, l’Università di Pavia, il Salento, il Politecnico di Torino, l’Università di Verona e lo IUSS di Pavia.

Per l’Università di Foggia l’assegnazione 2025 non rappresenta soltanto un aumento in termini assoluti, ma anche un miglioramento del proprio peso all’interno del sistema universitario nazionale. La quota che spetta all’ Ateneo cresce, infatti, sia nella componente “base” del finanziamento, passando dallo 0,74% allo 0,77%, sia nella quota “premiale”, legata a indicatori di qualità e performance, che sale dallo 0,71% allo 0,73%.

Questi fondi, non vincolati a specifiche destinazioni, sono fondamentali per garantire la sostenibilità economica e il funzionamento dell’Ateneo, dalla copertura degli stipendi del personale alle spese di gestione. A ciò si aggiunge il buon andamento delle immatricolazioni e della contribuzione studentesca, testimoniato dall’ultimo bilancio approvato, che rafforzano ulteriormente la stabilità dei conti e aprono prospettive favorevoli per gli anni a venire.

“L’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2025 conferma la solidità del percorso di crescita dell’Università di Foggia, che lo scorso 5 agosto ha celebrato il 26° anno dalla sua istituzione. Aver conseguito il massimo incremento consentito a livello nazionale rappresenta un risultato che premia la serietà della nostra programmazione e la qualità delle attività svolte, di cui sono profondamente orgoglioso. Non si tratta di un evento isolato ma della prosecuzione di un cammino della nostra Comunità accademica che ha già prodotto evidenti progressi in termini di riconoscimento, attrattività e posizionamento nel panorama universitario italiano. Questo risultato ci permette di consolidare ulteriormente la nostra missione istituzionale, a beneficio degli studenti, della ricerca e del territorio che rappresentiamo.” Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio.

“L’incremento del finanziamento ordinario, anche per il 2025, è il frutto dello straordinario impegno di tutta la Comunità accademica, docenti e personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, che con dedizione hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. Grazie al loro lavoro abbiamo potuto migliorare gli indicatori che determinano l’allocazione del FFO, migliorando la qualità della didattica, della ricerca e dei servizi agli studenti. Questo risultato deve indurci a proseguire con sempre maggiore determinazione nel percorso di sviluppo e innovazione delle attività e dei servizi resi alla comunità universitaria e al territorio.” Ha aggiunto il Direttore Generale, dott. Sandro Spataro.

Il risultato ottenuto con l’FFO 2025 conferma dunque l’Università di Foggia come una delle realtà più dinamiche del panorama accademico italiano, capace di crescere con continuità e di rafforzare la propria presenza tra le istituzioni universitarie del Paese.