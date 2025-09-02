La Polizia di Stato, nel corso della stagione estiva e, dettagliatamente, nei trascorsi mesi di luglio e agosto, ha continuato a garantire servizi ad alto impatto e di controllo straordinario del territorio sull’intero territorio provinciale, con il fondamentale contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

In quest’ottica e con l’obiettivo di effettuare un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nei soli mesi di luglio e agosto, nella città di Foggia sono state realizzate 35 operazioni ad Alto Impatto mentre altre 5 sono state compiute nel comune di Vieste. Inoltre, sono stati espletati 124 servizi straordinari di controllo del territorio, di cui 23 nella città di Foggia, 21 in quella di Cerignola, 17 a San Severo, 9 a Lucera e 54 nella città di Manfredonia, il cui comprensorio è stato interessato da una massiccia presenza di turisti.

Le attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani ed interessate dal fenomeno della mala movida e in quelle ove è maggiormente necessaria la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.

Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, hanno portato all’identificazione di 31012 soggetti, al controllo di 15005 veicoli, alla denuncia di 96 soggetti, all’arresto di 44 persone, al sequestro di 9,841 kg. di sostanza stupefacente tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

Al netto dei risultati conseguiti si rammenta come le attività presidiali della Polizia di Stato consentano di rendere un segnale forte ai cittadini di presenza delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità. Con l’occasione si ricorda, ancora una volta, la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento, in taluni casi indispensabili per una migliore riuscita delle attività preventive e repressive, anche in forma anonima, attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, o, nell’emergenza, attraverso il ricorso al 112NUE.