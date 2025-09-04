“Il direttore generale di Asl Foggia, Antonio Nigri, farebbe bene a fornire dati sullo stato disastroso dell’assistenza sanitaria in Capitanata, specialmente sul Gargano, all’esito di una stagione estiva che volge al termine e che ha fatto emergere, ancora una volta, tutte quelle criticità che non ho mai smesso di denunciare e che, purtroppo, hanno portato al tragico – ed evitabile – epilogo dello scorso 30 agosto quando una anziana cardiopatica viestana è deceduta durante il tragitto tra Vieste e San Giovanni Rotondo”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che aggiunge: “Nigri, spiegando che quel giorno la dottoressa di turno nel presidio viestano era assente per motivi di salute, farebbe bene anche a spiegare quanti turni e in quali giornate sono rimasti scoperti a causa dell’atavica carenza di medici, che il centrosinistra di Emiliano e Piemontese non sono stati capaci di risolvere, durante i mesi estivi. Perché è arcinoto che mancano medici nei Pronto Soccorso di Vieste e Vico del Gargano; sulle ambulanze; nei punti medicalizzati del 118 di Vieste, Peschici, Vico, Rodi Garganico e Cagnano Varano; nelle guardie mediche e guardie turistiche del Promontorio. Carenze che hanno pesanti ricadute su un territorio che fa registrare milioni di presenze turistiche, specialmente nei mesi di luglio e agosto dove il personale sanitario in servizio compie miracoli quotidiani attraverso uno spirito di sacrificio encomiabile. Sono certo che emergerebbero dati letteralmente scandalosi tanto quanto non può che generare sdegno il fatto che, dopo tante tragedie sfiorate, quella accaduta qualche giorno fa poteva essere evitata. Di tutta evidenza che si è gestito con l’ordinario uno stato emergenziale di cui tutti sono a conoscenza da troppo tempo ormai”, conclude De Leonardis.