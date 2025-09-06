Nell’ambito dei preparativi per la festa in onore della Madonna di Ripalta, patrona della diocesi di Cerignola–Ascoli Satriano, spicca un’iniziativa dal profondo valore comunitario: la celebrazione congiunta di alcuni matrimoni, che si è tenuta nella Chiesa Cattedrale sabato 6 settembre alle ore 10.30. L’iniziativa nasce dal desiderio di sostenere le giovani coppie che spesso rimandano la celebrazione del matrimonio sacramentale a causa di difficoltà economiche o di una diffusa mentalità orientata a festeggiamenti sempre più sfarzosi.

Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo diocesano, con questa proposta desidera aiutare i giovani a riscoprire la gioia e la bellezza del Sacramento, vissuto nella semplicità e nella sobrietà, favorendo anche il ritorno alla partecipazione ai Sacramenti della Confessione e dell’Eucaristia.

Sono state tre le coppie che hanno pronunciato il loro “sì” davanti a Dio e alla Chiesa. Questo momento ha rappresentato anche un segno concreto del Giubileo ordinario della Speranza, che la Chiesa universale sta vivendo. La celebrazione comunitaria è stata aperta a tutta la comunità, in particolare ai familiari e agli amici degli sposi, che hanno voluto unirsi alla gioia delle giovani coppie. Dopo la celebrazione, la Deputazione Feste Patronali ha offerto un piccolo rinfresco agli sposi e ai testimoni, nei locali della Curia Vescovile. La celebrazione vuole essere un invito e un incoraggiamento anche per gli anni futuri, diventando una bella consuetudine per le coppie di Cerignola e degli altri paesi del territorio diocesano, che vogliono vivere in questo modo semplice e comunitario il loro matrimonio, avendo come data fissa il primo sabato di settembre.