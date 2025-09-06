Il Foggia perde la sua seconda partita in campionato per mano del Giugliano, che in casa si impone 1-0 grazie a un gol di Borello su rigore nella ripresa. Delio Rossi conferma il 3-5-2 con Borbei in porta, linea difensiva formata da Buttaro, Staver e Rizzo; in mezzo al campo Valietti e Morelli agiscono sulle fasce con Garofalo e Castorri in mezzo e Petermann in cabina di regia, mentre in avanti giovano ancora Bevilacqua e D’Amico. L’ex Cudini risponde con il 4-3-3 schierando Russo tra i pali, in difesa D’Avino, Laezza, Caldore e La Vardera, Zammarini, Prezioso e D’Agostino in mediana e Borello-Nepi-Njambe trio d’attacco.

Ci prova D’Amico dalla distanza al 25’ ma Russo blocca sicuro. Njambe prova a sfondare dieci minuti dopo ma spara alto sul più bello. Il Foggia è guardingo, prova a sfruttare gli inserimenti degli esterni in avanti e contiene le avanzate avversarie, senza spingere più di tanto. La ripresa inizia con Panico per Morelli. Proprio il nuovo entrato è subito protagonista al 50’: discesa sulla fascia e cross in area, Laezza si oppone e il Foggia sospetta un tocco di mano ma il check al Var conferma che non si tratta di penalty. Sul corner successivo, ancora un contatto dubbio in area, stavolta su Rizzo: ancora check e niente calcio di rigore. Cudini si gioca le carte Peluso per Zammarini e Ibou Balde per Njambe. L’ex attaccante rossonero è subito protagonista al 77’ quando si incunea in area e trova la gamba di Staver: per l’arbitro è calcio di rigore che Borello trasforma. Il Foggia ha la grande occasione del pari nel finale quando Castorri tocca un cross di Panico ma il portiere del Giugliano neutralizza. Finisce 1-0 per i campani, gli uomini di Delio Rossi torneranno a giocare venerdì sera allo Zaccheria contro il Latina.