L’Università di Foggia è pronta ad avviare il semestre filtro previsto dalla nuova normativa nazionale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Le attività didattiche, per i 774 iscritti, inizieranno lunedì 8 settembre 2025 e si concluderanno martedì 11 novembre 2025. Le lezioni si svolgeranno esclusivamente in presenza, dal lunedì al giovedì, a partire dalle ore 9:00, presso il Multisala “Città del Cinema” di Foggia. La giornata del venerdì sarà dedicata ad attività di approfondimento e supporto didattico, pensate per accompagnare gli studenti nel percorso di apprendimento e nella preparazione alle prove d’esame.

Durante il semestre filtro gli studenti seguiranno tre insegnamenti fondamentali: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Le lezioni, che prevedono l’obbligo di frequenza, corrispondono complessivamente a 18 crediti formativi universitari, con 6 crediti assegnati a ciascun insegnamento.Per agevolare la partecipazione alle attività didattiche, l’Università di Foggia ha predisposto un servizio navetta riservato agli studenti iscritti. Il calendario delle lezioni, insieme agli orari e alle altre informazioni utili sono disponibili sul sito web dei Dipartimenti di Area medica:https://www.medicina.unifg.it/it

Al termine del semestre, tutti gli studenti sosterranno gli esami relativi ai tre insegnamenti. Le prove d’esame, che saranno uguali su scala nazionale, si svolgeranno in contemporanea su tutto il territorio. Sono previsti due appelli, fissati rispettivamente per il 20 novembre e il 10 dicembre 2025, con inizio alle ore 11:00. I punteggi ottenuti nei singoli esami concorreranno alla formazione della graduatoria nazionale, che sarà pubblicata il 12 gennaio 2026 nell’area riservata del portale Universitaly. La graduatoria determinerà l’ammissione definitiva ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, in base alla preferenza di sede indicata in fase di iscrizione.

Gli studenti che non risulteranno collocati utilmente nella graduatoria nazionale, oppure che abbiano rinunciato all’immatricolazione nei corsi di Medicina e Odontoiatria, potranno iscriversi anche in sovrannumero a uno dei corsi affini, presso una delle sedi indicate durante l’iscrizione al semestre filtro. Le graduatorie relative ai corsi affini saranno pubblicate il 3 febbraio 2026 e saranno formulate in base al punteggio ottenuto negli esami sostenuti, con l’indicazione per ciascun candidato della sede presso cui risulta immatricolabile, secondo l’ordine di preferenza espresso.

Le immatricolazioni ai corsi affini avverranno in tre fasi successive. La prima fase, dal 3 al 6 febbraio 2026, prevede l’immatricolazione dei candidati collocati in posizione utile. La seconda fase, dal 12 al 16 febbraio 2026, consentirà ai candidati non ancora immatricolati di selezionare una sede con posti residui su Universitaly e di completare l’immatricolazione dal 17 al 20 febbraio. La terza fase, prevista per il 26 febbraio 2026, comporterà l’assegnazione d’ufficio dei posti disponibili agli studenti ancora non collocati utilmente, in base alla residenza o al domicilio indicato. Questi ultimi dovranno completare l’immatricolazione tra il 27 febbraio e il 4 marzo. Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 9 marzo 2026.

Gli studenti che non supereranno tutti e tre gli esami previsti dal semestre filtro, oppure che rinunceranno al voto di almeno uno di essi, potranno comunque iscriversi a un altro corso di studio dell’Ateneo, anche oltre i termini stabiliti dal Regolamento didattico, purché entro il 6 febbraio 2026.

“L’Università di Foggia ha affrontato con serietà e lungimiranza questa nuova fase dell’accesso agli studi in Medicina e Odontoiatria – ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio –. Il nostro Ateneo ha deciso di investire con forza in un modello interamente in presenza, a differenza di molte altre università italiane che hanno optato per soluzioni miste o online. Una scelta non scontata, dettata dalla volontà di offrire fin da subito un’esperienza didattica concreta, immersiva e di qualità. Si è trattato di una sfida impegnativa, soprattutto per la gestione logistica e amministrativa, ma abbiamo messo in campo uno sforzo straordinario per garantire le migliori condizioni possibili a tutti gli iscritti, nonostante le difficoltà legate alla carenza strutturale di spazi e all’applicazione complessa della riforma”.