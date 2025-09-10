A Foggia, presso la sede della locale Compagnia Carabinieri, il Maggiore Giancarlo Pallotta, insieme al Comandante e ai militari della Stazione capoluogo, ha accolto e ringraziato un giovane studente foggiano che ha dedicato la propria tesina di terza media all’Arma. Il ragazzo, al termine del suo percorso di studi presso una scuola secondaria di primo grado della città, ha deciso di approfondire la storia, i valori e i compiti della Benemerita, redigendo un elaborato che testimonia la sua ammirazione per i Carabinieri e il desiderio di entrare un giorno a farne parte.

«Fin da piccolo ho sempre ammirato il lavoro dell’Arma dei Carabinieri, per i valori di legalità, giustizia, onore e servizio verso la comunità che essa rappresenta. Per me è stato un onore dedicare la mia tesina a questa Istituzione». Queste le parole con cui il giovane, accompagnato dalla sua famiglia, ha espresso emozionato vicinanza e riconoscenza ai militari dell’Arma, che ha voluto incontrare di persona.