Finisce 1-1 allo Zaccheria tra Foggia e Latina. Un risultato tutto sommato giusto alla luce di quello che si è visto nell’arco dei 90 minuti, con gli ospiti che hanno iniziato meglio e i rossoneri che che sono venuti fuori nel corso della gara. Delio Rossi conferma il 3-5-2 con Borbei in porta, in difesa Buttaro, Staver e Olivieri, con Valietti e Panico sugli esterni, Petermann in cabina di regia, Garofalo e Castorri ai suoi lati e D’Amico-Bevilacqua coppia d’attacco. Bruno risponde con il 3-4-2-1 che vede Mastrantonio tra i pali, in difesa agiscono Marenco, Parodi e Calabrese; in mediana vanno Ercolano, Hegheligiu, De Ciancio e Pace con Fasan e Quieto dietro l’unica punta Parigi.

Il Foggia fatica nella parte iniziale del primo tempo. Sono così i calci piazzati gli ‘alleati’ migliori degli uomini di Rossi, come al 32’ quando Petermann calcia forte in area su punizione, Panico raccoglie la respinta della difesa ospite ma manda alle stelle. Un brivido allo Zaccheria lo fa venire Libera al 34’ che si ritrova un pallone a tu per tu con Borbei ma sciupa tutto. Il Foggia cresce e sugli sviluppi del corner, D’Amico trova la deviazione di testa ma Mastrantonio è reattivo e gli dice no. Il numero 99 è più fortunato al 37’: mischia furibonda in area laziale sugli sviluppi di un angolo, l’attaccante rossonero è il più lesto di tutti e scarica in rete l’1-0. Nella ripresa i laziali non stanno a guardare e trovano il pari all’84’: Parigi è lesto a raccogliere un cross dalla sinistra e infila alle spalle di Borbei. I rossoneri si rituffano in avanti con Bevilacqua che calibra male il suo colpo di testa all’89’. Il Latina non sta a guardare e ci prova prima con Riccardi dalla distanza, poi con un tiro al volo di Parigi, che si spengono sul fondo. Il Foggia non ne ha più: finisce in parità allo Zaccheria.