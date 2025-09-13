“Ancora una volta il Governo Meloni dimostra di mantenere fede agli impegni assunti sul fronte della sicurezza e della presenza dello Stato nei territori. Con l’assegnazione di 17 nuovi Vigili del Fuoco alla provincia di Foggia, viene data una risposta concreta a un’esigenza fortemente sentita da cittadini e amministrazioni locali. Si tratta di una misura che conferma la volontà del Governo di rafforzare le strutture operative nei territori, specialmente in realtà come la Capitanata, che richiedono una presenza sempre più incisiva e qualificata dello Stato in termini di sicurezza, prevenzione e soccorso pubblico.
I nuovi 17 Vigili del Fuoco, che prenderanno servizio nei prossimi giorni presso il Comando provinciale di Foggia, fanno parte dell’800° corso attualmente in conclusione, i cui partecipanti presteranno giuramento il 7 ottobre a Roma.
Un ringraziamento particolare va al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Emanuele Prisco, per l’attenzione costante verso i territori e per il lavoro costante al fine di rafforzare la macchina dello Stato anche nei comparti più delicati. È questa la politica dei fatti, non degli annunci”. Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.