Mammomobile e Papmobile dell’Asl Foggia nuovamente in marcia per gli screening oncologici gratuiti. I mezzi faranno tappa a Cerignola domani sabato 13 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, e saranno ubicati in via Cesare Battisti, nei pressi del Comune: i test gratuiti includono lo screening mammario per la fascia d’età tra 25 e 64 anni, il pap-test per la prevenzione del cervicocarcinoma (età tra 24 e 64 anni) e lo screening per Hcv (anticorpi dell’epatite C) per l’utenza compresa tra i 36 e i 56 anni.

Si potrà accedere previa prenotazione ed è necessario presentare la tessera sanitaria. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite QR code dedicato (presente sulla locandina dell’Asl Fg). Per maggiori informazioni, comporre il numero verde 800.95.77.73 o inviare una mail all’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it.

Con l’ausilio delle équipe a bordo dei due mezzi mobili l’Asl Foggia, dunque, intende portare la prevenzione direttamente tra i cittadini, vicino casa, per rendere più agevole la partecipazione alle campagne di screening, superando le difficoltà spesso legate agli spostamenti per raggiungere le strutture sanitarie.

“Riusciamo a portare a Cerignola i mezzi dell’Asl Foggia con maggiore frequenza per consentire a più cittadini di usufruire di un servizio altamente qualificato in maniera gratuita. La prevenzione permette di ridurre il rischio di sviluppare le patologie, oltre che di intercettare eventuali malattie in fase iniziale, migliorando significativamente le prospettive di trattamento”, le parole della vicesindaca con delega al Welfare Maria Dibisceglia.