Il Foggia impatta 0-0 sul campo dell’Audace Cerignola, al termine di un derby intenso agonisticamente ma non spettacolare. Delio Rossi conferma il 3-5-2 con Borbei tra i pali, linea difensiva formata da Buttaro, Staver e Olivieri; a centrocampo Morelli e Panico agiscono sugli esterni con Garofalo, Petermann e Castorri in mezzo e D’Amico-Bevilacqua in avanti. Maiuri risponde con il 4-3-3 optando per Greco tra i pali, in difesa agiscono Todisco, Visentin, l’ex Martinelli e Russo con Vitale, Moreso e l’altro ex Foggia Sainz-Maza in mezzo al campo e il trio Emmausso (lo scorso anno al Foggia)-Cuppone-D’Orazio in attacco.

Nemmeno un giro di lancette e Cuppone elude il fuorigioco e si trova a tu per tu con Borbei che è bravo a sbarrargli la strada. I padroni di casa fanno girare meglio la palla e al 9’ Emmausso lancia Cuppone che viene anticipato di un soffio. Il Foggia predilige i lanci lunghi per Bevilacqua, nel tentativo di produrre sponde per i compagni, ma la difesa ofantina fa buona guardia. . La gara non vive di momenti particolarmente vivaci. Al 33’ prova a dare una scossa alla gara Moreso con un bel tiro dalla distanza che finisce però alto. Il Foggia rischia grosso al 50’ con Cuppone il cui tiro viene salvato sulla linea. Sussulto dei rossoneri al 57’ con Staver che manca la deviazione vincente su calcio d’angolo. Al 72’ la chance grossa per i gialloblù: D’Orazio crossa in area, buca la difesa foggiana ma Emmausso non ne approfitta e calcia alle stelle. Poco dopo, tocca a Borbei dire di no a Cuppone a botta sicura. L’Audace schiaccia il Foggia nella sua metà campo e all’82’ ci vuole Sylla per salvare sulla linea dopo un’uscita a vuoto di Borbei. Il Cerignola spinge ma il Foggia resiste. Finisce a reti bianche al ‘Monterisi’.