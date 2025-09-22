E’ vivo il ricordo del caduto della Capitanata deceduto in servizio durante la Missione Internazionale di Pace all’estero ad Herat in Afghanistan.
Sono passati 14 anni dalla tragedia che ha colpito il militare dell’Esercito Italiano riconosciuto Vittima del Dovere a seguito di un atto ostile che ha colpito il mezzo VTLM dove viaggiava Mario assieme ad altri commilitoni. In quella circostanza persero la vita assieme al militare foggiano altri due commilitoni Riccardo Bucci e Massimo Di Legge.
L’Associazione Mario Frasca, nata per ricordare tutti i Caduti italiani nelle Missioni Internazionali di Pace all’estero dal 1950 ad oggi, assieme al Comune di Orta Nova, martedì 23 settembre organizzerà ad Orta Nova la cerimonia per ricordare un caduto di Patria, morto per i valori di PACE e democrazia. Prenderanno parte alla cerimonia Autorità civili, militari, associazioni e della comunità cittadina.
Il programma della giornata:
Ore: 9:15 Deposizione della corona d’alloro in PIAZZA MARIO FRASCA;
Ore: 10:00 Ritrovo autorità c/o il CIMITERO COMUNALE DI ORTA NOVA (FG) SP83, 17, 71045 Orta Nova FG;
Ore: 10:15 Deposizione corona d’alloro dinanzi al sacello monumentale del Caporal Maggiore Capo Mario Frasca alla presenza delle Autorità Civili, Militari, Religiose e Associazioni della comunità cittadina;
Ore: 11:00 Santa Messa in Suffragio del Caporal Maggiore Capo Mario Frasca presso la Chiesa B.V.M. Addolorata in Via Morandi, 18, Orta Nova (FG).
Mantenere viva la memoria di chi è caduto per la Patria è un dovere di tutti noi.