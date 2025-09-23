Il festival dei Dialoghi di Trani entra nel vivo con un calendario denso di appuntamenti che spaziano dalla geopolitica alla storia, dall’educazione alla sessualità alle sfide del Mezzogiorno. Il festival si conferma come un punto di riferimento per il dibattito culturale e civile, ospitando personalità di spicco del giornalismo, della letteratura e del mondo accademico.

Appuntamenti in evidenza

Mercoledì 24 settembre, alle ore 18.30 presso l’Abbazia Sant’Angelo di Orsara di Puglia, si terrà un incontro speciale con il giornalista e scrittore Alan Friedman. In dialogo con il giornalista Fulvio Colucci, Friedman presenterà il suo libro “La fine dell’impero americano. Guida al nuovo disordine mondiale“, offrendo un’analisi lucida e provocatoria sulle dinamiche internazionali che stanno ridefinendo gli equilibri globali.

La giornata di giovedì 25 si aprirà alle 9.30 a Palazzo San Giorgio con l’incontro “Essere umani, essere diversi” curato dalla Fondazione Treccani Cultura, che vedrà la sociologa Rossella Ghigi affrontare temi cruciali come l’educazione alla sessualità e al genere, per superare stereotipi e promuovere l’inclusione.

Alle 10.30, sempre a Palazzo San Giorgio, l’incontro con l’autore Ibrahima Lo e Cristiana Castellotti presenterà il libro “La mia voce. Dalle rive dell’Africa alle strade d’Europa“, un racconto toccante che unisce la storia personale di dolore e speranza.

Nel pomeriggio, alle 17.00 in Piazza Quercia, un panel di alto profilo discuterà de “La NATO in guerra“. Il generale Fabio Mini, l’europarlamentare Brando Benifei e la giornalista Giovanna Botteri analizzeranno il ruolo e le sfide della NATO nel contesto geopolitico attuale, in un dialogo che promette di essere incisivo. La serata continuerà con altri importanti incontri.

Alle 18.00, nella Sala Ronchi della Biblioteca comunale, Alberto Melloni e Edoardo Castagna esploreranno la storia e i meccanismi del conclave nell’incontro “Il conclave e l’elezione del papa“.

Alle 19.00, in Piazza Quercia, lo storico Alessandro Vanoli terrà la lectio “L’invenzione dell’Occidente“, una riflessione sulle radici culturali e storiche della nostra identità occidentale.

A chiudere la giornata sarà, alle 20.00 nella Sala Ronchi della Biblioteca comunale, l’incontro con Davide Carlucci, Francesco Boccia e Massimo Pillera per presentare “La rivoluzione del Sud. Perché il Mezzogiorno può cambiare l’Italia“, un dibattito sulle potenzialità e le sfide del Sud Italia.

Il programma completo dei Dialoghi di Trani è disponibile su: www.idialoghiditrani.com