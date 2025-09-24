Finisce in parità la sfida allo Zaccheria tra Foggia e Casertana. Nel Foggia, il neo acquisto Perucchini va inizialmente in panchina mentre Rossi lancia dal 1’ Sylla in avanti. Accanto a lui D’Amico, con  Morelli, Garofalo, Petermann, Oliva e Panico in mezzo al campo e Buttaro, Staver e Olivieri davanti a Borbei. Nella Casertana, in porta c’è l’ex De Lucia (fischi per lui dai 1264 presenti allo Zaccheria), in difesa Llano, l’altro ex Kontek, Rocchi e Liotti; in mediana operano Toscano, Proia e Leone mentre in avanti vanno Oukhadda, Bentivegna e Kallon.

Al 17’ il Foggia passa: Sylla avvia l’azione, D’Amico trova il corridoio giusto per Oliva che davanti a De Lucia è freddo e sigla l’1-0. La Casertana accusa il colpo e non riesce a pungere, complice anche l’atteggiamento dei rossoneri che presidiano bene gli spazi. Al 41’ Sylla si lancia in progressione e si presenta a tu per tu con De Lucia che è bravo a chiudergli lo specchio della porta. La Casertana alza il baricentro alla ricerca del pari ma deve guardarsi dalle ripartenze dei rossoneri. Coppitelli inserisce Pezzella per Proia e Casarotto per Lliano. Rossi risponde con Bevilacqua per Sylla, applaudito dallo ‘Zac’. Al 68’ D’Amico lancia Winkelmann in profondità e l’esterno viene anticipato di un soffio da De Lucia. Il Foggia è in partita e non si lascia schiacciare dalla Casertana. La beffa arriva però al 69’: Leone trova il corridoio giusto su contropiede e da posizione angolata trafigge Borbei sul suo palo. Finisce in parità allo Zaccheria, prossimo impegno per il Foggia la trasferta di Picerno lunedì sera.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO