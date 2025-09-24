Finisce in parità la sfida allo Zaccheria tra Foggia e Casertana. Nel Foggia, il neo acquisto Perucchini va inizialmente in panchina mentre Rossi lancia dal 1’ Sylla in avanti. Accanto a lui D’Amico, con Morelli, Garofalo, Petermann, Oliva e Panico in mezzo al campo e Buttaro, Staver e Olivieri davanti a Borbei. Nella Casertana, in porta c’è l’ex De Lucia (fischi per lui dai 1264 presenti allo Zaccheria), in difesa Llano, l’altro ex Kontek, Rocchi e Liotti; in mediana operano Toscano, Proia e Leone mentre in avanti vanno Oukhadda, Bentivegna e Kallon.

Al 17’ il Foggia passa: Sylla avvia l’azione, D’Amico trova il corridoio giusto per Oliva che davanti a De Lucia è freddo e sigla l’1-0. La Casertana accusa il colpo e non riesce a pungere, complice anche l’atteggiamento dei rossoneri che presidiano bene gli spazi. Al 41’ Sylla si lancia in progressione e si presenta a tu per tu con De Lucia che è bravo a chiudergli lo specchio della porta. La Casertana alza il baricentro alla ricerca del pari ma deve guardarsi dalle ripartenze dei rossoneri. Coppitelli inserisce Pezzella per Proia e Casarotto per Lliano. Rossi risponde con Bevilacqua per Sylla, applaudito dallo ‘Zac’. Al 68’ D’Amico lancia Winkelmann in profondità e l’esterno viene anticipato di un soffio da De Lucia. Il Foggia è in partita e non si lascia schiacciare dalla Casertana. La beffa arriva però al 69’: Leone trova il corridoio giusto su contropiede e da posizione angolata trafigge Borbei sul suo palo. Finisce in parità allo Zaccheria, prossimo impegno per il Foggia la trasferta di Picerno lunedì sera.