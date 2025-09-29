Il Foggia perde in quel di Picerno, dove i lucani si impongono 2-1 al termine di una gara in cui complessivamente hanno meritato di guadagnare i tre punti. Delio Rossi conferma il 3-5-2 con Borbei tra i pali, linea difensiva formata da Bignami, Buttaro e Rizzo; in mezzo al campo Minelli, Garofalo, Pazienza (al posto di Petermann in regia), Oliva e Panico mentre in avanti Fossati (D’Amico out prima della gara) fa compagnia a Sylla. De Luca risponde con il 4-2-3-1 con Summa in porta, davanti a lui Salvo, Frison, Granata e Pistolesi; in mediana vanno Marino e Bianchi con Santarcangelo, Bočić ed Esposito dietro l’unica punta Abreu.

I lucani fanno girar meglio la palla ma le due squadre appaiono inizialmente contratte. Il primo sussulto dei rossoneri è al 12’ con Fossati che spunta su un calcio d’angolo ma la sfera finisce comodamente nelle mani di Summa. Poco dopo, è Granata a colpire di testa su calcio piazzato ma Borbei blocca tranquillo. Il Picerno è più reattivo e al 19’ passa: Esposito si mette in proprio e con una gran giocata mette la sfera nell’angolino sinistro di Borbei, che nulla può. I tentativi di impostazione latitano, così si prova con i lanci lunghi a innescare i due attaccanti. Ma il risultato a fine primo tempo è che il Foggia chiude senza mai tirare in porta. Il Foggia aumenta i giri del motore nella ripresa e al 55’ pareggia: Sylla fa da sponda in area per Oliva che si inserisce bene e ‘buca’ Summa da due passi. . I rossoneri sono più incisivi, spinti anche dai tifosi nel settore ospiti. Al 70’ Ilicic approfitta di un errore avversario, difende bene palla e scarica in porta con Summa che respinge, Garofalo prova la ribattuta vincente ma trova un difensore lucano sulla linea a dirgli di no. Al 78’ gli sforzi del Picerno vengono premiati: Esposito pesca Energe in area, la difesa del Foggia respinge come può ma sul secondo tentativo del numero 7 nulla può e i lucani passano nuovamente in vantaggio. Il Foggia non ne ha più e finisce 2-1 per il Picerno. Prossimo impegno per i rossoneri sabato fuori casa contro l’Atalanta U23.

Foto Calcio Foggia 1920