Sarà il consigliere Sergio Clemente, delegato dell’ufficio di Presidenza della Regione Puglia per il Giubileo, ad aprire il “Gran Gala’ del fair Play” organizzato – nell’ambito delle iniziative per il Giubileo – con la Conferenza Episcopale Pugliese e con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play Puglia che ha individuato 10 personalità della società civile e 7 personalità per la sezione “arte, musica e spettacolo” , che nel proprio lavoro quotidiano, hanno saputo fare del fair play uno stile di vita.

Il Gran Galà del Fair Play, in programma alle ore 20.30 di venerdì 3 ottobre nella sala auditorium del Parco dei Principi a Foggia, che vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale Fair Play Ruggiero Alcanterini, è un appuntamento unico nel suo genere che celebra quindi chi , con impegno e coerenza, ha dimostrato che la lealtà e l’altruismo non sono solo regole di convivenza, ma principi universali applicabili in ogni ambito, professionale e volontario, della vita di tutti i giorni.

Una festa di “riconoscimento” a storie che insegnano come l’etica non sia un concetto astratto, ma un valore concreto capace di orientare scelte e comportamenti.

«Il nostro obiettivo – spiega Cesare Gaudiano del Comitato Fair Play Puglia – è dare visibilità a uomini e donne che, senza clamore, hanno fatto la differenza. Perché il fair play non appartiene solo allo sport: è un modo di intendere la vita e il lavoro, un patrimonio di valori che va custodito e trasmesso».

Toccherà ai 7 premiati della sezione “Arte, musica e spettacolo” creare momenti di allegria e intrattenimento che renderanno il Gala’ un piacevole spettacolo ed un occasione per ricordare che, nella società di oggi, la vera vittoria è di chi sa restare fedele a principi di correttezza e umanità, trasformandoli in una guida quotidiana.