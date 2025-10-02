Ancora un assalto agli sportelli ATM in Capitanata. A saltare in aria, intorno alle 5:00 di stamattina, è stato stavolta lo sportello di Poste Italiane di Corso Garibaldi, a Stornarella. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbe stata una banda composta da 5 uomini che hanno utilizzato la classica tecnica della marmotta per poi dileguarsi a bordo di un Suv. Il colpo però non sarebbe andato a buon fine e non sarebbe quindi stato asportato denaro. Ingenti, però sono i danni arrecati alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con certezza l’accaduto.

Amareggiato sui social lo sfogo del sindaco di Stornarella Massimo Colia. “Ritengo grave che, nonostante la tempestiva segnalazione dello scorso 31 agosto, alla Direzione Centrale di Poste Italiane, non siano state adottate misure preventive efficaci”, dice il primo cittadino. L’Amministrazione comunale del piccolo centro dei Cinque Reali Siti chiede il ripristino urgente dell’Ufficio Postale e del servizio Postamat, e l’adozione di sistemi di sicurezza aggiuntivi come chiusura notturna automatica e rinforzo strutturale.