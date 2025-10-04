Il Foggia impatta 1-1 in casa dell’Atalanta U23, grazie a un calcio di rigore di Ilicic che ha risposto al penalty di Cortinovis nel primo tempo. Delio Rossi schiera ancora il 3-5-2 con Borbei tra i pali, davanti a lui Buttaro, Minelli e Olivieri; in mezzo al campo si rivede Valietti a destra con Panico a sinistra e il trio Winkelmann, Pazienza e Oliva in mezzo al campo e il duo Ilicic-Sylla in avanti. Risponde Bocchetti con un 3-4-2-1 che vede Vismara in porta, linea difensiva formata da Guerini, Comi e Navarro; in mediana vanno Bergonzi, Manzoni, Levak e Simonetto con Cortinovis e Vavassori dietro l’unica punta Camara.

Primo tempo a marca atalantina: al 24′ lancio per per Camara, Borbei esce male a 40 metri dalla porta ma l’attaccante nerazzurro non riesce ad approfittarne. Il portiere rossonero si riscatta al 32’ deviando sulla traversa un destro insidioso di Levak. I padroni di casa fanno la partita e al 36’ arriva il penalty: Pazienza tocca con un braccio su un tentativo di Cortinovis, è il numero 10 che si presenta sul dischetto e realizza per il vantaggio dell’Atalanta. Nella ripresa il Foggia reagisce e trova il pari al 55′, ancora con un calcio di rigore assegnato per un tocco di braccio di Simonetto e trasformato da Ilicic, al primo gol stagionale. Il Foggia prende coraggio, spinto anche dai 500 tifosi presenti sugli spalti. Ma al 65’ rischia grosso: Misitano vola in cielo su un bel cross dalla destra ma Borbei è prodigioso e sventa la minaccia. Il portiere rossonero alla fine risulterà il migliore in campo e tiene a galla i rossoneri che portano a casa un pari che muove la classifica. Prossimo impegno il Crotone allo Zaccheria sabato prossimo.