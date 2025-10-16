Il Rotary Club di Lucera scende in campo con un’iniziativa dedicata al decoro urbano e alla sensibilizzazione civica: “Ri-puliamo il Fossato”, in programma domenica mattina alle ore 9:00 presso il fossato della città.
L’obiettivo è duplice: dare un esempio concreto di cura del territorio e coinvolgere la comunità lucerina in un gesto collettivo di responsabilità e amore per la propria città.
L’iniziativa è organizzata dal Rotary Club di Lucera in collaborazione con:
• Gruppo Scout Agesci Lucera 1
• Interact Lucera
• Rotaract Club di Lucera
• Archeoclub d’Italia APS – Sede di Lucera
Come spiega Michele Schiavitto, presidente del Rotary Club di Lucera:
“Abbiamo voluto partire da un’azione semplice ma significativa. Coinvolgeremo progressivamente tutte le associazioni e, in futuro, anche altre aree della città. Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: il cambiamento parte da ognuno di noi.”
L’invito è aperto a tutta la cittadinanza: chiunque voglia partecipare potrà unirsi ai volontari domenica mattina, contribuendo a rendere Lucera più pulita e accogliente.