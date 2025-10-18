Il Foggia ritrova se stesso e torna a vincere. Lo fa in casa del lanciatissimo Casarano, che cade in casa 2-0 per effetto dei gol di Morelli e Sylla. Si fa male Perucchini durante il riscaldamento, Borbei va di nuovo titolare in porta con Buttaro e Minelli e Olivieri davanti a lui, Morelli, Pellegrino, Garofalo e Panico in mezzo al campo con Oliva e D’Amico dietro l’unica punta Sylla. Risponde il Casarano di Di Bari con Chiorra tra i pali, linea difensiva formata da Celiento, Lulic e Gega con Cajazzo, Logoluso, Maiello e Ferrara a centrocampo e il trio Chiricò-Malcore-Millic in avanti.

Comincia bene il Casarano al 6’ con Malcore che all’interno dell’area trova Pellegrino a sbarragli la strada mentre poco dopo è Borbei a deviare una conclusione pericolosa di Chiricò. Il Foggia si fa vedere attorno al quarto d’ora con Oliva che da ottima posizione calcia altissimo sprecando tutto. Nei salentini si fa male Maiello, che deve lasciare il posto a D’Alena. I padroni di casa non smettono di attaccare, con continui scambi verticali. Ma alla mezz’ora il Foggia passa inaspettatamente: dopo il gioco fermo per un momentaneo infortunio di Garofalo, Minelli lancia lungo in area dove si fa trovare pronto Morelli che di testa sorprende Chiorra e fa 1-0 per i rossoneri. La grande occasione del pari i padroni di casa ce l’hanno al 56’ con Cerbone che in contropiede a due passi da Borbei calcia incredibilmente alto. Il Foggia soffre ma al 60’ è letale su ripartenza: D’Amico si fa trovare pronto sulla sinistra, assist al bacio per Sylla che a tu per tu con Chiorra non sbaglia e fa 2-0. Il Casarano attacca a testa bassa ma è Borbei a tenere a galla i rossoneri, che tengono inviolata la porta e portano a casa la prima vittoria esterna in questo 2025. Dopo tante difficoltà, arriva una gioia per Rossi e i suoi uomini