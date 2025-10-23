Se la Capitanata è monopolista a livello europeo per la produzione di broccoli, Stornara ne è fulcro insieme agli altri paesi dei Cinque Reali Siti. Ecco perché Racconti d’Eccellenza, dopo il successo maturato a Candela con le mele, ha deciso di dedicare una giornata alla Città dei Murales e ai broccoletti. L’associazione Only Food, in collaborazione con il Comune di Stornara e con il contributo del MASAF, ha infatti organizzato un talk ed una degustazione di pietanze a base di broccoli, a cura dello chef Matteo Pipoli, nell’area Mercatale di Stornara sabato 28 ottobre alle 18:30.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di valorizzazione del territorio e delle sue produzioni, finanziate dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste,

IL TALK. Il programma della serata prevede i saluti del sindaco di Stornara, Roberto Nigro e gli interventi di Adriana Russo, assessore alla cultura, Daniela Gennariello di Libera s.r.l. in rappresentanza dei produttori, Lino Lombardi, presidente di Stornara Life, che ha trasformato in paese in una meta turistica attraverso il festival Stramurales e Ilenia Diana, Project Manager di Racconti di Eccellenza. Modera il giornalista Pietro Russo.

LO SHOWCOOKING. A seguire, è prevista una degustazione curata dallo chef Matteo Pipoli, che esalterà i sapori di quello che è la colonna portante della produzione agroalimentare di Capitanata. L’evento è sostenuto da diverse realtà del territorio tra cui APS Onlyfood, Comune di Stornara, Stornara Life, Libera, Chiazzett, Cantina Apulia e Delizie della Nonna.