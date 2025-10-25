Ancora un assalto agli sportelli ATM in Capitanata. A essere colpita questa volta è Stornara, dove all’alba di stamane una forte esplosione ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale Intesa San Paolo di via Vittorio Emanuele con l’ormai consueta tecnica della marmotta. A quanto si apprende il colpo non sarebbe andato a buon fine ma la struttura ha riportato ingenti danni. Ad agosto un altro episodio si era verificato ai danni dell’unico sportello postale nella cittadina dei Cinque Reali Siti, che ora si ritrova senza più sportelli bancomat.
A inizio ottobre c’era stato un altro colpo, questa volta ai danni dello sportello di Poste Italiane di Stornarella, dove ad agire era stata una banda composta da 5 uomini che avevano utilizzato la classica tecnica della marmotta per poi dileguarsi a bordo di un Suv. I sindaci dei Comuni dei Cinque Reali Siti chiederanno un incontro in Prefettura per avere sostegno in una situazione diventata ormai insostenibile. Amareggiato il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, che chiede l’intervento delle istituzioni.