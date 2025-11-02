Il Foggia perde ancora in campionato, senza riuscire a segnare per la seconda gara consecutiva. A Potenza i lucani ne segnano tre, uscendo dalla crisi da cui invece i rossoneri sembrano non trovare uscita.

Delio Rossi torna al 3-4-2-1 con Borbei tra i pali, davanti a lui Buttaro, Minelli e Rizzo con Morelli e Panico esterni di centrocampo, Garofalo e Byar in mezzo e D’Amico-Ilicic dietro a Sylla. Risponde De Giorgio con il 4-3-2-1 con Alastra in porta, linea difensiva formata da Balzano, Riggio, Bachini e Bura; in mediana agiscono Felippe, De Marco ed Erradi mentre in avanti D’Auria e Petrungaro operano alle spalle dell’unica punta Anatriello.

Il Potenza mette pressione ai portatori di palla rossoneri ma la prima occasione è del Foggia: all’11 Garofalo esplode un destro micidiale dalla distanza ed è il palo a dirgli di no, con Sylla che da due passi non riesce a ribadire in rete. I rossoneri sono in partita e al 26’ Rizzo, su schema da corner, si coordina bene ma calcia alto. Ma alla mezz’ora il Potenza passa: Riggio è bravo a inserirsi in un’azione rimpallata e di destro batte Borbei. Sul Foggia piove sul bagnato due minuti dopo: Felipe viene servito bene da Erradi e con un sinistro splendido trova il gol del due a zero. Nella ripresa il Foggia non riesce a pungere e al 79’ il Potenza segna il terzo gol: Siaotunis viene rimpallato con la sua conclusione in area, sulla palla si avventa Bruschi che con un tiro a giro infila Borbei alla sua sinistra. Sconfitta pesante per i rossoneri, che domenica sera affronteranno un avversario scomodo allo Zaccheria: il Benevento.