Il Foggia non esce dalla crisi e perde anche il Benevento, che allo Zaccheria vince 3-0. Barilari inizia con il 4-3-1-2 schierando Perucchini tra i pali, davanti a lui Buttaro, Minelli, Rizzo e Panico; in mediana operano Garofalo, Pazienza e Oliva con D’Amico dietro le due punte Bevilacqua e Sylla. Auteri risponde con il 3-4-1-2 che vede Vannucchi tra i pali, linea difensiva formata da Scognamillo, Saio e Borghini; a centrocampo agiscono Pierozzi, Maita, Prisco e Ricci con Manconi e Lamesta alle spalle di Mignani.

Al 31’ l’episodio che cambia la gara: Rizzo, inizialmente ammonito per un fallo su Pierozzi, viene espulso dopo revisione al FVS. Barilari corre ai ripari: fuori Sylla per Felicioli. Il Benevento schiaccia i rossoneri nella loro metà campo e al 36’ ci vuole un super Parucchini per dire no a Borghini, mentre poco dopo Lamesta da fuori area calcia potente ma a lato. Il Benevento al 47’ trova il gol con Tumminiello, abile a ribadire in rete dopo una respinta di Perucchini su Ricci. Il gol tramortisce il Foggia e al 56’ arriva il raddoppio beneventano: Mignani raccoglie un cross dalla sinistra e insacca alle spalle di Perucchini. All’86’ arriva anche il tre a zero: su contropiede è Talia a mettere la sua firma. Finisce con il trionfo campano, per il Foggia una sconfitta che acuisce la crisi.