Il Foggia non va oltre lo 0-0 contro la Cavese, al termine di una gara non brillante. Barilari conferma la difesa a quattro con Morelli, Buttaro, Minelli e Panico davanti a Perucchini, Byar, Pazienza e Garofalo in mezzo al campo e D’Amico-Oliva sulla trequarti alle spalle di Fossati. Prosperi risponde con il 3-5-2 schierando Boffelli tra i pali, linea difensiva con Luciani, Cionek e Nunziata, in mediana Amerighi, Diarrassouba, Awua, Munari e Macchi con Fusco e Ubaldi coppia d’attacco.

La Cavese pressa i portatori di palla rossoneri ma è il Foggia a fare inizialmente la partita. Col passar dei minuti, i campani prendono però coraggio e stazionano maggiormente dalle parti di Perucchini. E’ sulla sinistra che gli uomini di Barilari subiscono maggiormente e faticano a ripartire. Ed è sempre da lì che la Cavese colleziona calci d’angolo, senza però trovare il guizzo vincente. Il Foggia si sveglia negli ultimi minuti e prima calcia alto una punizione con D’Amico, poi è Garofalo a sfiorare il palo su contropiede. La ripresa inizia con un calcio di punizione di Byar, che sbaglia mira. Al 52’ si accende Oliva che riceve bene da Fossati e costringe Boffelli alla respinta. Il Foggia pare più aggressivo e convinto rispetto alla prima frazione, ma a parte un paio di parate di Boffelli i rossoneri non creano pericoli. La Cavese porta a casa un buon pari. Prossimo impegno, la trasferta dei rossoneri a Trapani.