Dopo un intenso lavoro fatto in concertazione, la città di Foggia avrà il suo primo Patto Educativo. Lo strumento ha visto lavorare in sinergia in questi mesi la Rete di Progetti (“Comunità Educante Rione Candelaro”, APS Sacro Cuore, Progetto “Rete” di Fondazione ENAC PUGLIA ETS, FoggiaLab dell’ETS L’Aquilone selezionati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile), il Comune di Foggia e i Corsi di studio di area pedagogica del Distum – Università degli Studi di Foggia.
La stipula del Patto Educativo della città di Foggia avverrà il prossimo 20 novembre 2025 ore 12,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Foggia, in occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dall’adolescenza. All’incontro parteciperanno le istituzioni, le realtà e le agenzie educative del territorio firmatarie del Patto.
Si tratta di uno strumento fondamentale per proporre azioni concrete per definire un modello educativo condiviso tra tutti gli attori territoriali sulla base degli obiettivi educativi più urgenti.