È ormai diventato un appuntamento attesissimo quello che, ogni anno, segna l’inizio delle festività natalizie a Castelluccio dei Sauri. Domenica 30 novembre, dalle ore 15:00 alle 18:30, l’Ippodromo dei Sauri aprirà nuovamente le sue porte alla comunità con Aspetta il Natale con noi, un pomeriggio pensato per famiglie, bambini e appassionati di corse al trotto, all’insegna della condivisione e dello spirito natalizio. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito. La struttura, fiore all’occhiello del territorio, si trasformerà in un vero villaggio delle feste: mercatino di Natale, musica dal vivo, mascotte itineranti, animazione, clown del Filo del Sorriso e, naturalmente, l’arrivo di Babbo Natale, pronto a portare un dono a tutti i bambini presenti. Non mancheranno le corse al trotto, elemento identitario dell’ippodromo e richiamo per gli appassionati dell’ippica provenienti da tutta la provincia. Tra i momenti più attesi c’è la tradizionale lotteria di Natale, che quest’anno si preannuncia più ricca che mai. Per tutti i cittadini di Castelluccio dei Sauri, i biglietti saranno distribuiti gratuitamente all’ingresso della tribuna, dove sarà allestito un box dedicato. Il sorteggio avverrà nel corso del pomeriggio e saranno ben 20 gli straordinari premi messi in palio: un robot da cucina di ultima generazione, accessori per uomo e donna, oggettistica per la casa, eleganti decorazioni, strumenti tecnologici, oltre ai sempre apprezzati cesti colmi di bontà e prodotti tipici natalizi. “Questa iniziativa nasce dal desiderio di restituire qualcosa al nostro paese, che da anni sostiene e vive l’ippodromo come luogo di incontro e comunità”, spiegano i gestori della struttura. “È il nostro modo di dire grazie a chi ci accompagna durante tutta la stagione e di offrire un pomeriggio sereno, gratuito, accessibile a tutti”. Oltre alla dimensione festosa, l’evento rappresenta un’occasione di promozione territoriale. Il mercatino ospiterà artigiani, produttori locali, associazioni e piccole realtà economiche, creando un circuito virtuoso a favore dell’economia del posto. “Il Natale è un momento perfetto per mettere in luce il valore del territorio”, aggiungono gli organizzatori. “Ci piace l’idea che chi visita l’ippodromo possa scoprire anche le eccellenze di Castelluccio dei Sauri”. La manifestazione punta inoltre a coinvolgere i più piccoli, protagonisti di laboratori, giochi, fotografie con Babbo Natale e momenti dedicati all’inclusione e alla solidarietà. “Vedere i bambini correre felici tra le tribune e la pista è il regalo più bello”, sottolineano i gestori. “È per loro che continuiamo a impegnarci, perché crediamo in uno sport e in uno spettacolo che uniscano, facciano sorridere e raccontino il valore della socialità”. Insomma, all’Ippodromo dei Sauri il Natale arriva in anticipo, e lo fa con calore, convivialità e una forte identità comunitaria. Tra luci, musica, cioccolata calda, cavalli in pista e premi da vincere, tutto sembra pronto per un pomeriggio capace di emozionare grandi e piccoli. “Non vogliamo che nessuno resti escluso – concludono gli organizzatori -, per questo invitiamo tutti a partecipare. Sarà una festa semplice, autentica e profondamente nostra”. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, l’ippodromo invita a seguire le proprie pagine social.