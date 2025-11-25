La Capitanata fa il botto di consiglieri regionali: sono 10 in tutto, sei alla maggioranza e quattro all’opposizione, i nomi usciti dalla tornata elettorale delle Regionali che ha visto il trionfo di Antonio Decaro come nuovo presidente della Puglia. Il più suffragato è stato Raffaele Piemontese, eletto per la terza volta. Il già vicepresidente regionale ed ex assessore alla Sanità, ha sfondato le urne con oltre 30mila voti a suo favore.

Con Piemontese in consiglio regionale anche Rossella Falcone, ex assessore al Turismo di Vieste, e ci sarà Graziamaria Starace, sua successore nella Giunta Nobiletti. Nella lista ‘Decaro presidente’ ce l’ha fatta anche Giulio Scapato, espressione dei socialisti di Foggia, e tornerà a Bari il lucerino Antonio Tutolo. Con Antonio Decaro, sponda Movimento 5 Stelle, ci sarà anche Rosa Barone mentre sono Nicola Gatta, Giannicola De Leonardis, Paolo Dell’Erba e Napoleone Cera i consiglieri del centrodestra eletti per la Capitanata nel consiglio regionale pugliese.