Torna a vincere il Foggia che batte 2-1 il Cosenza al termine di una gara in cui è successo di tutto: due calci di rigore falliti dagli ospiti, un gol annullato per fuorigioco, una rete decisiva di Winkelmann segnata in pieno recupero. Alla fine l’hanno spuntata i rossoneri, a cui va il merito di averci creduto fino in fondo e di essere stati propositivi. Barilari opta per il 4-3-3 con Perucchini tra i pali, davanti a lui Buttaro, Minelli, Rizzo e Panico con Garofalo, Pazienza e Byar in mezzo al campo e Oliva, Fossati e D’Amico in avanti. Stesso schema per il Cosenza di Buscè che schiera Pompei in porta, linea difensiva formata da Dametto, Dalle Mura, Caporale e D’Orazio; in mediana operano Kouan, Langella e Garritano mentre il trio offensivo è formato da Cannavò, Mazzocchi e Florenzi.

Primo squillo del Cosenza al 5’ di D’orazio che trova Perucchini pronto. Ma al 7’ il Foggia passa: D’Amico vince un rimpallo a centrocampo e si invola nel deserto della difesa cosentina e a tu per tu con il portiere fa 1-0. Gli ospiti accusano il colpo e commettono più di un errore in fase di impostazione, che favorisce le ripartenze rossonere. Il Cosenza attacca soprattutto sulla fascia destra, e al 25’ segnerebbe anche il pari con D’Orazio che insacca su respinta di Perucchini ma il fuorigioco vanifica tutto. Al 58’ protesta il Cosenza per un presunto fallo di Perucchini a Ricciardi, pescato solo in area: l’arbitro, che inizialmente non concede nulla, va all’FVS e cambia idea decretando il rigore. Sul dischetto va Garritano che sciupa tutto. Il pari cosentino arriva al 75’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Ricciardi a sbucare e insaccare alle spalle di Perucchini. Nel finale succede di tutto: al 90’ il Cosenza protesta per un tocco di Buttaro su conclusione di Garritano, l’arbitro viene richiamato all’FVS e dà ancora rigore. Dagli 11 metri va Garritano ma Perucchini è straordinario e gli sbarra la strada. Il miracolo arriva in pieno recupero: sugli sviluppi di un corner spunta Winkelmann che fa 2-1. Prossimo impegno del Foggia a Siracusa in una delicata sfida salvezza.