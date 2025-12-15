Il Foggia vince la sua seconda gara su tre partite e fa suo il derby contro il Monopoli. A decidere la partita un gol di Winkelmann al 64′, dopo l’iniziale vantaggio di D’Amico all’11’ e il momentaneo pari di Fall al 55′. Tre punti meritati per i rossoneri per il modo in cui hanno condotto la gara: ordinati nel primo tempo, reattivi nella ripresa. Prossimo impegno sabato pomeriggio all’Arechi contro la Salernitana.
