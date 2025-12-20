L’I.I.S. “A. Olivetti” di Orta Nova ha celebrato, il 16 dicembre, i 250 anni dalla nascita di Jane Austen con il “Jane Austen Tea Party”, un momento speciale di cultura e condivisione. L’iniziativa ha coinvolto le volontarie dell’associazione Beyond Borders, rigorosamente vestite in abiti d’epoca, e le classi quinte del polo liceale, che hanno partecipato a un reading in lingua inglese da “Pride and Prejudice”, entrando nell’atmosfera e nello stile dell’autrice. Alla lettura è seguito un ballo ispirato ai romanzi di Jane Austen, che ha reso l’esperienza ancora più immersiva e suggestiva.

La mattinata si è conclusa con un piacevole momento di condivisione davanti a tè e biscotti, per celebrare insieme la letteratura, la storia e il piacere di stare insieme.

“Perché -come ha ribadito la dirigente scolastica, dott.ssa Luisa Iglio- a 250 anni dalla sua nascita, Jane Austen continua a sorprenderci per la sua attualità”.

“Perché ha scritto, con precisione chirurgica e ironia implacabile, i manuali più lucidi che abbiamo sull’arte di stare con gli altri. Su come si impara a riconoscere l’altro come soggetto e non come proiezione dei propri desideri, pregiudizi o ambizioni.

Perché non ha mai raccontato soltanto storie d’amore, ma ha messo nero su bianco processi di riconoscimento reciproco: oggi più che mai necessari, in un’epoca fatta di relazioni accelerate, fraintendimenti comunicativi e identità fragili”.