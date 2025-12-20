Unire l’amore per le radici alla concretezza della solidarietà. È questo lo spirito del Calendario 2026, l’iniziativa benefica promossa dal Rotary Club di Lucera, in collaborazione con Visit Lucera, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas Diocesana per il sostegno delle famiglie e delle persone più bisognose del territorio.

“Con questo calendario vogliamo trasformare la bellezza dei nostri monumenti e delle nostre piazze in un aiuto concreto”, dichiara Michele Schiavitto, presidente del Rotary Club di Lucera. “La Caritas Diocesana, diretta da Don Rocco Coppollella, rappresenta il cuore pulsante dell’accoglienza a Lucera. Ogni copia acquistata contribuirà direttamente a sostenere i servizi caritativi e le mense che ogni giorno operano nel silenzio per il bene della comunità”.

“Il calendario non è solo uno strumento per scandire il tempo, ma un vero e proprio omaggio fotografico alla città. Attraverso gli scatti suggestivi, il progetto racconta gli scorci più iconici e i dettagli inediti della città d’arte, celebrandone il patrimonio storico e culturale con una veste grafica elegante e d’impatto.” afferma Paolo Antonio Cibelli, presidente dell’ Associazione Visit Lucera.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma del Rotary Club Lucera per l’Anno Rotariano 2025/2026, sotto il segno del motto “Uniti per fare del bene”, e vede la partecipazione attiva della rete commerciale locale e delle parrocchie cittadine, che ospiteranno i punti di distribuzione del calendario.

Dove trovare il Calendario 2026: Il calendario sarà disponibile a partire dal 21 Dicembre 2025 presso:

-Il Circolo Unione di Lucera

-Le principali parrocchie di Lucera al termine delle celebrazioni.

-I negozi e le attività commerciali convenzionate che espongono la locandina dell’iniziativa.

Invitiamo tutta la cittadinanza, le imprese e i professionisti a sostenere questo progetto: un regalo di Natale perfetto che racchiude l’orgoglio di essere lucerini e il valore cristiano della carità.

Si specifica che il calendario non ha un prezzo di vendita: le copie saranno distribuite esclusivamente ad offerta libera.