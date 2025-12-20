A Ordona dopo il grande successo ottenuto in questi giorni continua fino al 20 dicembre l’evento “Magia d’inverno” al centro del quale c’è lo show cooking con piatti tipici del territorio tra i quali orecchiette, fave e cicoria, pancotto e bruschette. Un’occasione per valorizzare la cucina locale e le aziende enogastronomiche di Capitanata. Ospite dell’iniziativa è il noto chef Giuseppe Scarlato, vincitore del concorso nazionale “Chicco d’oro” e di altri premi anche internazionali.

Nel centro del paese, addobbato per Natale, ci saranno anche spettacoli live, un circo gonfiabile e un laboratorio esperienziale e didattico, oltre agli stand delle aziende locali con l’immancabile street food.

In particolare venerdì 19 dicembre in Piazza Aldo Moro c’è stata la Cantatombola animata da Filippo Mendolicchio e Giuseppe Gaeta e che ha visto la partecipazione di Carmine De Rosa, un artista che va oltre il trasformismo, creando vere e proprie narrazioni visive in cui ogni movimento e ogni costume sono studiati per suscitare emozioni e stupore.

Sabato 20 dicembre previsti laboratori per la preparazione di dolci natalizi della tradizione locale a cui potranno partecipare grandi e piccini.

La manifestazione è organizzata con l’associazione BellaVita Eventi di Nicola Talienti ed è realizzata con il contributo del MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) ai sensi del M. 410789/2013 – D.D. 114762 del 12/03/2025 CUP J74H25000230008.