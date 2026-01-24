Un Foggia quasi mai pericoloso perde 2-0 a Latina, in uno scontro importante per la zona salvezza. Con circa 500 tifosi rossoneri al seguito, Barilari si presenta con un 4-3-3 spregiudicato che vede Perucchini tra i pali, davanti a lui Buttaro, Minelli, Rizzo e Olivieri, in mezzo al campo vanno Garofalo, Petermann e Oliva con il trio offensivo formato da Winkelmann, D’Amico e Cangiano. Il Latina di Volpe risponde con un 3-5-2 più compatto con Mastrantonio in porta, linea difensiva formata da Marenco, Carillo e Dutu; in mediana Ercolano, Hergheligiu, De Ciancio, Riccardi e Tomaselli mentre Fasan e Parigi hanno il compito di far male alla difesa rossonera. La posta in palio è alta e le due squadre sembrano accusarlo, con la partita che stenta a decollare. I padroni di casa sono comunque più reattivi e al 32’ passano: Parigi trova il varco giusto e serve in area Fasan che spinge dentro e porta in vantaggio i suoi. Ci aspetta la reazione del Foggia ma è ancora il Latina a rendersi pericoloso poco dopo, con Perucchini che deve impegnarsi per respingere una deviazione involontaria di Rizzo. I rossoneri hanno difficoltà nei fraseggi e in avanti non pungono. Al 40’ arriva allora il raddoppio laziale: cross basso di Fasan, il più pericoloso dei suoi, che trova Parigi al posto giusto per il 2-0. Nella ripresa i rossoneri non riescono a pungere e i laziali portano a casa una vittoria importante. Prossimo impegno domenica allo Zaccheria contro l’Audace Cerignola.