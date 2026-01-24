Il Rotary Club di Lucera, presieduto da Michele Schiavitto seleziona un giovane laureando o laureato tra i 20 e 30 anni per uno stage si terrà dal 17 al 21 Marzo 2026. Tutte le spese dello stage sono a totale carico del Rotary Club di Lucera.

Inviare il Curriculum a lucerarotaryclub2120@gmail.com entro il 09 febbraio 2026. Il programma RYLA di questo anno “Leadership per un futuro sostenibile” è un’esperienza intensiva di leadership creata dal Distretto Rotary Club 2120, presieduto da Antonio Bellisario Braia, dove si sviluppano doti di leader, ci si diverte e si fanno nuove conoscenze.

Non è un semplice seminario, riferisce Ugo Patroni Griffi presidente di Commissione del Ryla, ma un vero e proprio viaggio formativo pensato per ispirare e preparare la prossima generazione di leader ad affrontare le sfide del nostro tempo.

Il programma è intenso e coinvolgente: da Bari con la formazione internazionale e la sostenibilità presso la prestigiosa sede del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, a intere giornate di visite di aziende di eccellenza per toccare con mano l’innovazione, l’industria e la logistica, incontrando imprenditori e manager di successo, fino alla conclusione con un forum, dedicato a “Cultura e Meritocrazia”, dove i giovani borsisti condivideranno la loro esperienza e riceveranno il meritato riconoscimento.

Giovanna Santacroce, Vincenzo Scarano e Gianluca Corvelli soci del Rotary Club di Lucera si occuperanno della selezione dei curricula che arriveranno.