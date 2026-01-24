La neonata Segreteria cittadina di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra (SI-AVS) annuncia l’avvio di un’importante iniziativa di democrazia diretta a Stornara. Avvalendosi degli strumenti di partecipazione popolare previsti dall’Art. 32 dello Statuto Comunale, il partito ha elaborato una proposta ufficiale finalizzata al miglioramento della sicurezza urbana, della gestione dei servizi e della convivenza civile.
“Non vogliamo limitarci alla semplice segnalazione del problema, ma agire con gli strumenti che la legge e lo Statuto ci mettono a disposizione”, dichiarano i componenti della Segreteria. “La nostra proposta vuole rimettere al centro il benessere dei cittadini partendo dalla Sicurezza e Senso Civico”.
Il documento tecnico presentato si articola su tre pilastri fondamentali:
- Sicurezza e Monitoraggio Ambientale: Richiesta di ripristino immediato dell’impianto di videosorveglianza comunale e installazione di fototrappole per il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.
- Efficienza della Polizia Locale: Proposta di trasferimento immediato in capo all’Unione dei Comuni del servizio di Polizia Locale.
- Presidio Civico e Scuola: Chiediamo un “Patto per la Cittadinanza” a partire dall’attuazione di progetti di valorizzazione del senso civico.
Perché la proposta possa essere discussa ufficialmente in sede istituzionale, lo Statuto prevede il sostegno della comunità. La Segreteria di SI-AVS annuncia quindi l’apertura di una campagna di raccolta firme con l’obiettivo di raggiungere le 300 sottoscrizioni necessarie.
A partire dai prossimi giorni, il circolo organizzerà banchetti e gazebo nelle principali piazze di Stornara per illustrare i dettagli tecnici della proposta e raccogliere le adesioni dei cittadini residenti.
“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente”, conclude la nota della Segreteria. “Raggiungere le 300 firme significa dare voce a chi vuole una Stornara più sicura, efficiente e solidale”.