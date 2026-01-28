L’”Olivetti’s Got Talent”, domenica 25 gennaio, ha concluso con successo la sua quarta edizione, tra esibizioni canore e strumentali, performance teatrali e ginniche degli studenti e delle studentesse in gara.

L’I.I.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova – come riferisce la dirigente scolastica, dott.ssa Luisa Iglio – ha così dimostrato ancora una volta di essere un luogo di eccellenza, dove i giovani possono esprimere le loro passioni e sviluppare le loro abilità. La manifestazione ha visto infatti la partecipazione di vari talenti, tra cui i due vincitori, Teresa Algerino e Andrea Clinca, che hanno emozionato e stupito il numerosissimo pubblico, con la performance teatrale “Mi chiamo Valentina e credo nell’amore”, adattamento dalla pièce di Paola Cortellesi.

Tutti i talenti in gara sono stati apprezzati e hanno ricevuto applausi calorosi dal pubblico, ma la vittoria è stata decretata dalla Giuria di esperti, composta da Sebastiano Battista, Maurizio Traisci, Michele Santoro, Valeria Di Corato, Ambra Ferrandina.

A cogliere il senso più autentico del Talent, perfettamente in linea con il Discorso di Pericle agli Ateniesi, interpretato da Michele Santoro in apertura della manifestazione, il post su Facebook della mamma della studentessa vincitrice:

“Grazie ai professori della scuola Olivetti di Orta Nova per aver spronato mia figlia Teresa a tirare fuori questo suo talento naturale che è la recitazione. Sebbene non abbia ancora avuto modo di coltivarlo a fondo, il suo interesse per la recitazione è cresciuto e, grazie al vostro supporto, ha trovato una nuova passione. E così si porta a casa un bel primo posto. Perché la scuola non è solo il posto dove i ragazzi imparano, ma anche dove si sentono accolti e supportati proprio come una famiglia, e questo è proprio il caso della scuola Olivetti”.