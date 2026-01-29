La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale antimafia, disposta dal Tribunale di Bari — III Sezione Penale su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, che ha portato alla confisca di un compendio aziendale, di beni immobili e di disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore a €400.000 nei confronti di un pluripregiudicato residente a San Nicandro Garganico.

L’operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico‑Finanziaria di Foggia e dalla Tenenza di San Nicandro Garganico, è il risultato di indagini patrimoniali approfondite che hanno ricostruito l’origine e l’impiego delle risorse riconducibili al soggetto, ritenuto elemento di rilievo della criminalità rurale e pastorale della zona e collegato a un noto network criminale, evidenziando la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato e l’utilizzo dei beni per finalità illecite o per il reimpiego di proventi criminali.

La confisca sottrae alla disponibilità della criminalità organizzata risorse che ne alimentavano l’attività illecita e conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al crimine organizzato attraverso la sistematica aggressione del patrimonio dei sodalizi delinquenziali, strumento strategico per disarticolare le compagini criminali e prevenire la loro infiltrazione nell’economia legale, a tutela della legalità economica e sociale del territorio della Capitanata.