Si è svolta in Questura a Foggia una riunione tecnica finalizzata alla pianificazione di stringenti attività di controllo coordinato nei locali dove si tengono pubblici intrattenimenti e negli esercizi pubblici.
La riunione discende da una specifica direttiva del Prefetto di Foggia, rappresentata in seno a un recente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso del quale è stata determinata l’indifferibile necessità di procedere a una puntuale verifica del rispetto delle vigenti normative a tutela della pubblica incolumità.
Alla riunione tecnica hanno preso parte, oltre alla Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, il Suap del Comune di Foggia e lo Spesal. È’ stato pertanto definito un cronoprogramma di verifiche che va a integrare le attività ordinariamente disimpegnate dai singoli attori. Un importante ruolo di sensibilizzazione verso i propri iscritti viene attribuito alle associazioni di categoria, coinvolte al riguardo.
