Nella giornata di ieri il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, ha ufficializzato la positività al Covid-19 di un anziano ortese che era ricoverato presso la struttura sanitaria del Don Uva di Foggia. Da quel momento in poi i cittadini hanno insistentemente chiesto di sapere l’identità dell’anziano, per conoscere i movimenti e i contatti dei familiari.

A distanza di alcune ore la figlia dall’anziano signore – di cui ometteremo volutamente il nome per tutelarne la privacy – ci ha contattato per diffondere un messaggio ai cittadini di Orta Nova. “Dico a tutti i cittadini di stare tranquilli perché i miei due fratelli residenti ad Orta Nova non hanno avuto più contatto con mio padre dall’inizio di marzo, perché nella struttura dove era ricoverato non lasciavano entrare”- sottolinea la donna nella missiva inoltrata a Il Megafono. “Nonostante ciò – continua la figlia dell’anziano risultato positivo – stanno rispettando le disposizioni dell’Asl di stare in quarantena. Stanno bene e vi confermo che non c’è nessun pericolo di contagio. State tranquilli…”.

La donna ha poi invitato tutti a mostrare maggiore compassione e discrezione, soprattutto sulla scorta dell’esperienza che sta vivendo nella città del nord Italia dove risiede e dove il Coronavirus ha dei numeri drammaticamente più importanti. “Vi scrivo da una città martoriata da questa situazione nel nord Italia” – continua nella missiva. “E come volontari ci rechiamo a portare spesa a casa di persone con Covid. Cosa dobbiamo dire noi? Metteteci più di amore piuttosto che giudizi e paura insensata. Quelli che dovremmo aver più paura dovremmo essere noi, siate più intelligenti e meno drammatici”.