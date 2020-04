👩‍🏫 SOCIALSERVICE E QUELLE COSE CHE CONTINUANO, COME L’ASACOM - LEGGI QUI 👇



👨‍💻 Nonostante l’interruzione delle lezioni nelle scuole, la didattica ha comunque continuato il suo corso attraverso lo smart working. Allo stesso tempo, la cooperativa sociale socialservice.it ha riorganizzato i propri servizi, soprattutto in quei settori di supporto scolastico per i quali una brusca interruzione avrebbe potuto portare delle ricadute negative.



📚 In particolar modo la Cooperativa sta continuando a garantire il servizio ASACOM (ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI) che gli educatori della SocialService, guidati dalla coordinatrice del servizio dott.ssa Rita Specchio, stanno portando avanti attraverso un’assistenza telefonica messa gratuitamente a disposizione dei fruitori.



🗣 Questi servizi, infatti, sono impartiti in forma di volontariato e permettono a tanti ragazzi, in età dell’asilo fino alle scuole medie, di continuare il loro percorso di formazione attraverso supporto nei compiti, nei lavori manuali guidati a distanza e in tante altre attività. Il supporto a distanza ha l’importantissima funzione di mediare e favorire la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra la persona con disabilità e la famiglia, la scuola, la classe e i servizi territoriali specialistici. Per questo motivo non si possono fermare, anzi vanno potenziati anche in questo momento di distanziamento sociale. Da ciò la Cooperativa sta pensando a come riuscire a garantire questo servizio in maniera ancora più prossima e funzionale. #sponsorby