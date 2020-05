❌ No a processioni e concerti

❌ No giostre e bancarelle

✔ Sì alle messe e ai momenti di preghiera



Qui le anticipazioni sulla festa 2020 👇 #ortanova #eventi5rs

Sarà una festa patronale atipica quella che i fedeli di Orta Nova si accingono a celebrare per la metà di Giugno, con il pericolo COVID-19 non ancora del tutto superato. I festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, patrono del Comune capofila dei 5 Reali Siti, saranno ridotte ai minimi t...