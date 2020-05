‼ ULTIM'ORA

Le decisioni sul calcio dopo l'ultimo Consiglio Federale della #FIGC. LEGGI QUI 👇 #FoggiaCalcio #PassioneRossonera

La FIGC ha approvato il protocollo per la ripartenza del calcio. E’ arrivato l’ok per il prosieguo della stagione che riguarda i campionati di Serie A, B e C. Si fermano invece i campionati dilettantistici, tra cui anche la serie D. Il Consiglio Federale ha fissato entro il 20 agosto il termine ...