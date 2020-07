Ancora un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti a Cerignola. I Carabinieri della locale Compagnia hanno sorpreso un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, proprio mentre, dall’uscio di casa, cedeva una dose di marijuana a un acquirente.



Alcuni giorni fa, in pieno pomeriggio, i militari della Sezione Radiomobile, transitando nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno notato un soggetto che, sceso da una autovettura, si è avvicinato alla porta di ingresso dell’abitazione, ha ritirato un involucro cedendo una banconota da 10 euro ed è andato via. È stato subito bloccato e perquisito: addosso aveva una bustina trasparente contenente 2 grammi di marijuana; è stato segnalato alla Prefettura di Foggia per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’immediata perquisizione nell’abitazione del 40enne ha poco dopo consentito ai Carabinieri di rinvenire, nascoste in un uovo di plastica, altre 14 dosi di marijuana già confezionate per la cessione e una quantità ancora da suddividere, per un peso complessivo di 16 grammi circa. Nell’abitazione i militari hanno trovato e sequestrato anche la somma di 495 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio, nonché vario materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza: decine di bustine piccole in plastica trasparente, forbici e apparecchi per sigillare gli involucri.

Il 40enne è stato quindi condotto negli uffici della locale Compagnia e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il Gip del Tribunale di Foggia, convalidando l’arresto, ha disposto la scarcerazione del 40enne in attesa del processo.

Comunicato Stampa

Carabinieri Foggia