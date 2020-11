‘Si rilanci il progetto della diga di Piano dei Limiti per aumentare la disponibilità d’acqua per l’agricoltura in provincia di Foggia!’. L’invito è della FAI Cisl, della Cisl e di ‘Terra Viva’ di Foggia. “La disponibilità d’acqua facilita e favorisce gli investimenti in campo agricolo, che a loro volta si trasformano in domanda di lavoro per il settore – afferma Donato Di Lella, Segretario Generale della FAI Cisl di Foggia – Garantire le misure idonee per il potenziamento occupazione in agricoltura migliora nel complesso la condizione economica dell’intero territorio dauno. Ecco perché è fondamentale rilanciare il progetto per la diga di Piano dei Limiti, vista la carenza d’acqua nella diga di Occhito”.

“Come si fa ad ipotizzare politiche di potenziamento del settore agricolo in Capitanata e a proporre progetti moderni di tecnologia applicata in agricoltura, quando mancano investimenti infrastrutturali determinanti? – si chiede Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia – La diga di Piano del Limiti rientra nelle opere indispensabili per lo sviluppo dell’intero territorio dauno ed è giusto che le istituzioni attivino tute le leve necessarie per la sua realizzazione, anche la concertazione con le forze sociali”.

“Intorno all’acqua si giocano i destini futuri del territorio e non possiamo permetterci il lusso di farci trovare impreparati davanti a nuove emergenze idriche. Piano dei Limiti può rappresentare una svolta decisiva – aggiunge Roberto Scarabello della sede foggiana dell’Associazione ‘Terra Viva’ – La diga di Occhito ha le sue carenze e le sue limitazioni, Facciamo in modo che la terra possa essere irrigata con continuità per salvaguardare i lavoro di tanti”.

Comunicato Stampa

CISL Foggia