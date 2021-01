FOGGIA – C’è anche l’associazione Il Girasole tra le sedi del progetto “Ben-essere. Suoni di un nuovo linguaggio” nell’ambito dei quattro progetti della ASL FG di Servizio Civile Universale, rivolti a giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti, che risultino in stato di disoccupazione e che vogliano fare l’esperienza del servizio civile universale. Quattro saranno i giovani volontari che potranno svolgere il servizio civile presso la sede de Il Girasole, Via Michele Bisceglia 19, Foggia codice sede 195185. Gli obiettivi generali del progetto consistono nell’innestare prassi virtuose nel tessuto sociale per lavorare sull’educazione consapevole e responsabile al concetto di benessere.

Gli obiettivi generali del progetto consistono nell’innestare prassi virtuose nel tessuto sociale per lavorare sull’educazione consapevole e responsabile al concetto di benessere. In particolare, i volontari impegnati presso la sede de Il Girasole affiancheranno i bambini e le famiglie durante tutte le fasi progettuali, dall’accoglienza dei bambini alle attività previste, sia individuali che laboratoriali, fungendo da ponte tra i bambini con disturbo dello spettro autistico, bambini con difficoltà e i loro coetanei. Avranno un ruolo significativo, poiché aiuteranno gli esperti delle varie equipe a favorire l’inclusione, la collaborazione, la stimolazione tra pari, l’imitazione di abilità funzionali, carente nei bimbi con disturbo dello spettro autistico. Di contro i volontari accresceranno tantissimo il loro bagaglio sia personale che professionale durante la artecipazione al progetto: infatti è importante sottolineare quanto un’esperienza di scambio, di supporto, di assistenza agli utenti offra un’occasione importante di crescita per i volontari in relazione alla capacità di empatia, di ascolto, di rispetto per l’altro. I volontari presteranno assistenza nei laboratori di musicoterapia, di comunicazione attraverso NAO Robot, di psicomotricità, di logopedia ed accoglieranno i minori durante i colloqui della psicoterapeuta con i genitori.



La domanda di partecipazione va presentata alla ASL FG Via Michele Protano 13, 71121 Foggia, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello di sicurezza 2. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Sui siti www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la “Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. L’Ente di Servizio Civile Universale ASL FG è disponibile per approfondimenti al seguente indirizzo mail: serviziocivile@aslfg.it.

Info cell. 3453794976. Mail ass.ilgirasole@alice.it; sito web www.ilgirasolefoggia.it.

