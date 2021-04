Una telecamerina, un quaderno per gli appunti e nessun microfono. Era il 2014 e il progetto Borghetti1€uro si affacciava timido al mondo del web. “Prima di ideare possibili contenuti passai un’intera estate a studiare VHS di varietà e format comici storici, tra cui Mai dire gol, Libero e Indietro tutta; rileggere gli appunti di quegli anni mi fa sorridere”, afferma Mattia de Martino, reporter, intrattenitore e fondatore del progetto.

Da lì di strada ne ha fatta, e oggi si consacra come una delle iniziative maggiormente seguite dai Foggiani sul web, e non solo. “Inizialmente i video erano legati alle gare casalinghe del Foggia Calcio; dal 2016 la svolta su altri contenuti”, spiega de Martino. Una decisione che ha permesso alle “interviste impossibili” di essere apprezzate su tutto il territorio nazionale. “Oggi sono cambiate molte cose. Il ‘divertimento’ è diventato un lavoro, ed il progetto scritto sete anni fa si è trasformato in un vero brand”, afferma con emozione de Martino, che nell’ultimo anno ha avuto modo realizzare spesso interviste in terra barese: “Da quasi due anni abbiamo deciso di “sconfinare” con le interviste, proponendo il format in piazze di tutta Italia. La pandemia ha limitato il tour, ma non ha fermato la voglia di far conoscere i più eclettici personaggi del panorama pugliese”. Borghetti1€uro ha in più occasioni invaso le vie di Bari, collezionando scene di teatro a cielo aperto grazie alla partecipazione di inconsapevoli attori, tra cui la signora Rosa, regina delle orecchiette nella zona vecchia, ed il simpatico “Toro di Carrassi”, vere star del web.

Le interviste contano numeri nazionali, tanto da essere riprese da Radio DJ, la quale ha più volte inserito i momenti più esilaranti nel megablob di Ciao Belli. Mattia de Martino non teme la pandemia e guarda al futuro: ”Con Andrea Sponsillo, storico collaboratore e depositario di mille segreti, abbiamo ideato nuovi video da realizzare nei prossimi mesi. Da gennaio siamo partiti con il tour della “Puglia in scena”, il format de La Tua Tv, ideato da Santino Caravella, che ci porterà ad intervistare i cittadini pugliesi”. L’avventura di Borghetti1€uro, insomma, continua e non vuole smettere di stupire.