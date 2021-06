“A pochi mesi dalla conclusione di questa seconda consiliatura, ho dato la mia disponibilità come candidato sindaco del Movimento Civico ‘Guardiamo Avanti’”. Sono le parole del sindaco uscente di Candela, Nicola Gatta, che nelle scorse ore ha ufficializzato la sua partecipazione alle prossime elezioni amministrative che si terranno in autunno nel centro dei Monti Dauni.

“Una decisione non semplice da prendere” – sottolinea l’attuale primo cittadino – “per il carico di responsabilità ed impegno che richiede ogni giorno, alla quale sono giunto per continuare il percorso intrapreso, per portare a termine i tanti progetti avviati a livello locale e provinciale. Ho dedicato dieci anni della mia vita a servizio della comunità candelese senza mai risparmiarmi. L’elezione a Presidente della Provincia di Foggia ha indubbiamente aumentato il carico di lavoro e di responsabilità, ma allo stesso tempo ha consentito di ampliare la rete di relazioni per realizzare interventi in favore del territorio, avviando una serie di importanti progettualità che sono in corso e che nei prossimi mesi e anni, potranno rappresentare una svolta per lo sviluppo socio-economico della provincia e della nostra Candela”.

“In quest’ultimo quinquennio – conclude Gatta – abbiamo lavorato molto sul piano infrastrutturale, sul fronte turistico e della cultura, sul piano dei servizi alla cittadinanza ed abbiamo affrontato la durissima prova dell’emergenza sanitaria cercando, in tutti modi, di salvaguardare la salute della comunità. Continuerò ad impegnarmi per i nostri anziani, per le donne, per i nostri figli, per i giovani, per le famiglie e per ogni singolo cittadino, con la stessa passione e lo stesso entusiasmo di questi anni. Lo farò con una lista civica, senza steccati ideologici, supportato da partiti e movimenti, guidati da persone responsabili e disinteressate e dalle molte attestazioni di stima e affetto di tanti amici e cittadini che mi chiedono di proseguire in questo cammino”.